تابع نجم اوكلاهوما سيتي راسل وستبروك هوايته المفضلة في تسجيل الثلاثيات المزدوجة «تريبل دوبل» في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة رافعا رصيده الى 32 مرة خلال الموسم الحالي.

وقاد وستبروك اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على يوتا جاز 112-104 بتسجيله 33 نقطة و11 متابعة و14 تمريرة حاسمة ليحقق الثلاثية المزدوجة للمرة الثانية والثلاثين هذا الموسم متخطيا رقم الاسطورة ويلت تشامبيرلين كثاني اكثر المسجلين في هذه الفئة.

اما الرقم القياسي ومقداره 41 مباراة فبحوزة اوسكار روبرتسون الذي حقق هذا الانجاز موسم 1961 ـ 1962.

وتتبقى 16 مباراة لوستبروك في الموسم العادي ليحقق تسع ثلاثيات مزدوجة ليعادل الرقم القياسي او تخطيه، علما ان معدله هذا الموسم هو 31.9 نقطة في المباراة الواحدة، 10.5 متابعات و10.1 تمريرات حاسمة.

وحقق سان انطونيو سبيرز فوزا عريضا على غولدن ستايت ووريرز 107-85 في مباراة غاب فيها لاعبو الصف الاول عن الفريقين.

وبهذا الفوز رفع سان انطونيو رصيده من الانتصارات الى 51 مقابل 14 هزيمة مقابل 52 لغولدن ستايت و14 خسارة ايضا.

وحذا ليبرون جيمس حذو راسل وستبروك وحقق ثلاثية مزدوجة بتسجيله 24 نقطة ونجاحه في 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود كليفلاند كافالييرز الى الفوز على اورلاندو ماجيك 116-104 واضعا حدا لسلسلة من 3 هزائم تواليا لفريقه.

وقاد نجم نيواورليانز انطوني ديفيس فريقه الى الفوز على تشارلوت هورنتس 125-122 بعد التمديد بتسجيله 46 نقطة.