٭ اوزيل.. كل الاحتمالات قائمة: أكد نجم الوسط الألماني الدولي مسعود اوزيل أن مصيره مع فريقه ارسنال الإنجليزي لا يعتمد على بقاء أو رحيل المدرب الفرنسي ارسين فينغر. وقال اوزيل إن «كل شيء يبقى مطروحا».

٭ 300 مباراة للمدفعجية في «الإمارات»: احتفل أرسنال بذكرى مميزة خلال مباراة لينكولن سيتي بملعب «الإمارات»، اذ لعب المباراة رقم 300 لفريق أرسنال بملعبه الجديد الإمارات في كل البطولات.

٭ صفقة تبادلية بين تشلسي والريال: ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن ريال مدريد يخطط للتقدم بعرض سخي لتشلسي لضم النجم البلجيكي الدولي ادين هازارد الصيف المقبل.

٭ ليفاندوسكي يدخل تاريخ «البافاري»: دخل المهاجم الپولندي روبيرت ليفاندوسكي«تاريخ بايرن ميونيخ من أوسع أبوابه، بتسجيله 100 هدف مع فريقه.

٭ أوباميانغ.. ورقم مميز: سجل مهاجم بوروسيا دورتموند الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ خلال المباريات الأربع التي خاضها على 8 أهداف، أي بمعدل هدفين في كل لقاء كما أصبح بذلك يتصدر قائمة أفضل الهدافين في البوندسليغا بـ 22 هدفا (ثمار 24 مباراة لعبها). وعادل القناص الأسمراني الرقم القياسي للمهاجم التشيكي السابق ميلان باروش، إذ وقع مثله على 12 هدفا خارج الديار وهو الإنجاز الذي لم يكن قد اقترب منه أحد منذ موسم 2009/2010.

٭ ميورا «العجوز»: حقق الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا رقما قياسيا، إذ أصبح أول لاعب في الخمسين من العمر يسجل هدفا في الدوري الياباني لكرة القدم.