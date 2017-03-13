فجر الكندي المغمور فاسيك بوسبيسيل مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه البريطاني اندي موراي المصنف أول عالميا بفوزه عليه 6-4 و7-6 (7-5) في الدور الثاني من دورة انديان ويلز الاميركية المختلطة للفئتين.

وحقق بوسبيسيل المصنف 129 عالميا والمتأهل من التصفيات، اهم انتصار في مسيرته، في المقابل، تابع موراي الفائز بدورة دبي مؤخرا، نتائجه المخيبة في صحراء كاليفورنيا حيث كانت افضل نتيجة له بلوغه النهائي عام 2009 وخسارته أمام رافايل نادال.

وكان بوسبيسيل فشل في التغلب على موراي في اربع مباريات سابقة جمعت بينهما.

ويلتقي بوسبيسيل مع الصربي دوجان لايوفيتش المتأهل من التصفيات بدوره والفائز على الاسباني فيليسيانو لوبيز 6-4 و4-6 و7-6 (7-2).

وسقط الفرنسي جو ويلفريد تسونغا ايضا عند الحاجز الاول بخسارته أمام الايطالي فابيو فونييني 6-7 (4-7) و6-3 و4-6.

والخسارة هي الاولى لتسونغا في آخر تسع مباريات توج خلالها بطلا في دورة روتردام الهولندية ومرسيليا الفرنسية.

وتأهلت السويسريتان فافرينكا الى الدور التالي بفوز سهل على الايطالي باولو لورنزي 6-3 و6-4 ليضرب موعدا مع الالماني فيليب كولشرايبر الذي كان متخلفا امام منافسه الروسي الكسندر دولغوبولوف 6-7 (3-7) و1-1 قبل انسحاب الاخير من المباراة.

فوز صعب لفينوس

وأنقذت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس ثلاث نقاط حاسمة لتفوز على الصربية يلينا يانكوفيتش 1-6 و7-6 (7-5) و6-1 وتبلغ الدور الثالث.

وخسرت وليامس التي تعاني من إصابة في ذراعها اليمنى المجموعة الاولى في 20 دقيقة، ثم تخلفت 1-3 في المجموعة الثانية وكانت في طريقها لتوديع البطولة مبكرا.

بيد انها كافحت كثيرا وكسرت ارسال منافستها مرتين لتتقدم عليها 5-4. لكن يانكوفيتش اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا ردت التحية وأدركت التعادل 5-5 قبل ان تنقذ وليامس ثلاث كرات في الشوط الثاني عشر لتفرض مجموعة فاصلة حسمتها في مصلحتها بسهولة.

وتلعب فينوس في الدور المقبل مع التشيكية لوسي سافاروفا الفائزة على الاميركية كوكو فانديفيغه 4-6 و6-4 و6-1.

وحققت الالمانية انجيليك كيربر المصنفة ثانية فوزا سهلا للغاية على مواطنتها اندريا بيتكوفا 6-2 و6-1.