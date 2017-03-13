ثبت اتلتيكو مدريد أقدامه في المركز الرابع بفوزه الصعب على ارض غرناطة 1-0 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

واحتاج اتلتيكو مدريد الى هدف متأخر من مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان لتخطي مضيفه غرناطة الثامن عشر 1-0. ورفع اتلتيكو رصيده الى 52 نقطة، مقلصا الفارق الى 5 نقاط مع اشبيلية صاحب المركز الثالث.

ولم ينجح الهداف غريزمان والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو ورفاقهما في خلق فرص كافية في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وبعد أن أبدع الحارس المكسيكي غييرمو اوتشوا، انحنى أمام رأسية محكمة لغريزمان من داخل المنطقة بعد عرضية من كوكي (84). وهذا الهدف الرابع لغريزمان في الدوري برأسه في 2017.

ويستعد اتلتيكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن الالماني الاربعاء المقبل في دوري الابطال بعد فوزه ذهابا 4-2.

وسجل ادغار منديس هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع منح الافيس العاشر الفوز على مضيفه ملقة الخامس عشر 2-1.

وسجل لملقة خوان كارلوس (71) ولالافيس المدافع المغربي زهير فضال (39) قبل أن يطرد في الدقيقة 72.

فرنسا

اشتعلت مباريات الهبوط في المرحلة 28 من الدوري الفرنسي.

وخسر مونبلييه الثالث عشر على ارضه امام نانت العاشر 2-3 بهدف حاسم في الدقيقة قبل الاخيرة.

سجل لمونبلييه البنيني ستيف موني (12) والجزائري رياض بودبوز من ضربة حرة جميلة (84)، ولنانت البوركينابي بريجوس ناكولما (24 و68) والارجنتيني ايميليانو سالا (89).

وتنفس ليل الرابع عشر الصعداء بعد عودته بالنقاط من ارض نانسي الثامن عشر 2-1، في مباراة مهمة لتجنب الهبوط.

وسجل غانغان الثامن خمسة أهداف في الشوط الثاني ليغرق ضيفه باستيا وصيف القاع 5-0.

وتعثر رين التاسع مع ضيفه ديغون السابع عشر 1-1.

ألمانيا

تعادل اينغولشتات وصيف القاع مع ضيفه كولن السابع 2-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

سجل لاينغولتشتات الپارغوياني داريو ليسكانو (42) ورومان بيرجوري (69)، ولكولن الفرنسي انطوني موديست (15 من ركلة جزاء و61).

ورفع موديست رصيده الى 19 هدفا في المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

وكان النمسوي طوني بولستر آخر لاعب يسجل 19 هدفا لكولن في الدوري في موسم 1996ـ1997 (21 هدفا).