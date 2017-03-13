تتجه الأنظار الى ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن اليوم، حيث تقام قمة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بين تشلسي ومان يونايتد حامل اللقب.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة الى الفريقين، فتشلسي يرصد لقبه الأول بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بانتظار تتويجه بلقب الدوري، حيث يتصدر بفارق 10 نقاط عن اقرب مطارديه جاره توتنهام ومان سيتي، فيما يأمل مان يونايتد في الدفاع عن لقبه والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع أرسنال (12 لكل منهما).

وتحمل المباراة رائحة الثأر بالنسبة الى فريقه «الشياطين الحمر» وتحديدا مدربه الجديد والسابق لتشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعود للمرة الثانية هذا الموسم الى ملعب ستامفورد بريدج.

وتلقى مورينيو خسارة مذلة وبرباعية نظيفة لدى زيارته الاولى التي كانت في 23 أكتوبر الماضي في المرحلة التاسعة من الدوري بعد نحو عام من إقالته من الإدارة الفنية لـ «البلوز».

ولن تكون مهمة مورينيو ورجاله سهلة في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الفريق اللندني منذ بداية الموسم وتحديدا مبارياته الأخيرة التي خولته الابتعاد بصدارة الدوري.

وحقق رجال المدرب كونتي 5 انتصارات في المباريات السبع الاخيرة ولم يتلقوا أي خسارة منذ سقوطهم أمام توتنهام 0-2 في 4 يناير الماضي، وهم يدخلون المباراة براحة مقارنة مع منافسهم الذي لايزال يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حيث تعادل مع مضيفه روستوف الروسي 1-1 الخميس الماضي.

وما يزيد صعوبة مهمة مان يونايتد خوضه المباراة في غياب عملاقه وهدافه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لايقافه ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث السبت في الدوري.

وكان ابراهيموفيتش وجه ضربة بالكوع الى مدافع بورنموث تايرون مينغز بعدما ظهر ان الاخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

يذكر ان مان يونايتد توج بلقب كأس الرابطة الأسبوع قبل الماضي بفوزه على ساوثمبتون 3-2 في المباراة النهائية.

أرسنال

تأهل أرسنال الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي بفوزه على لينكولن سيتي 5-0.

وعانى ارسنال في الشوط الأول أمام لينكولن سيتي قبل ان يفرض سيطرته في الشوط الثاني ويحسم المباراة بخمسة أهداف نظيفة عبر ثيو والكوت (45+1) والفرنسي اوليفييه جيرو (53) ولوك ووترفول (58 خطأ في مرمى فريقه) والتشيلي اليكسيس سانشيز (73) والويلزي ارون رامسي (75).

وخاض أرسنال المباراة تحت ضغط خروجه المهين من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارتين بنتيجة واحدة 1-5 أمام بايرن ميونيخ الالماني.

ويواجه مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر أيضا ضغوطا هائلة، إذ بات مصيره مع الفريق اللندني الذي ينتهي عقده معه في يونيو المقبل، غير مضمون بعد اكثر من عشرين عاما في منصبه، وتحديدا منذ 1996.