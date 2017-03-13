وجه ديبورتيفو لاكورونيا ضربة موجعة لآمال برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه عليه 2/ 1 في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيك بلباو على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين نظيفين.

وتجمد رصيد البارسا الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة عند 60 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد «الديبور» الذي حقق فوزه الأول على منافسه الكتالوني منذ ما يقرب من تسعة أعوام، إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ديبورتيفو بهدف حمل توقيع خوسيلو في الدقيقة 40، قبل أن يدرك لويس سواريز التعادل لبرشلونة في الدقيقة.46 وأعاد أليخاندرو برجانتينوس التقدم لديبورتيفو مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.

ثبت اتلتيكو مدريد أقدامه في المركز الرابع بفوزه الصعب على ارض غرناطة 1-0 واحتاج اتلتيكو مدريد الى هدف متأخر من مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان لتخطي مضيفه غرناطة الثامن عشر 1-0. ورفع اتلتيكو رصيده الى 52 نقطة، مقلصا الفارق الى 5 نقاط مع اشبيلية صاحب المركز الثالث.

ويستعد اتلتيكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن الالماني الاربعاء المقبل في دوري الابطال بعد فوزه ذهابا 4-2.

وسجل ادغار منديس هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع منح الافيس العاشر الفوز على مضيفه ملقة الخامس عشر 2-1.

وسجل لملقة خوان كارلوس (71) ولالافيس المدافع المغربي زهير فضال (39) قبل أن يطرد في الدقيقة 72.

فرنسا

اشتعلت مباريات الهبوط في المرحلة 28 من الدوري الفرنسي.

وخسر مونبلييه الثالث عشر على ارضه امام نانت العاشر 2-3 بهدف حاسم في الدقيقة قبل الاخيرة.

سجل لمونبلييه البنيني ستيف موني (12) والجزائري رياض بودبوز من ضربة حرة جميلة (84)، ولنانت البوركينابي بريجوس ناكولما (24 و68) والارجنتيني ايميليانو سالا (89).

وتنفس ليل الرابع عشر الصعداء بعد عودته بالنقاط من ارض نانسي الثامن عشر 2-1، في مباراة مهمة لتجنب الهبوط. وسجل غانغان الثامن خمسة أهداف في الشوط الثاني ليغرق ضيفه باستيا وصيف القاع 5-0. وتعثر رين التاسع مع ضيفه ديغون السابع عشر 1-1.

ألمانيا

ابتعد شالكه عن منطقة الخطر بفوزه الكبير على ضيفه اوغسبورغ 3 ـ 0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

ويدين شالكه بفوزه الأول في المراحل الأربع الأخيرة والثاني فقط في آخر سبع مراحل إلى النمسوي غيدو برغشتالر الذي سجل الهدفين الأولين (4 و29) قبل أن يضيف الإيطالي دانيال كاليجيوري الهدف الثالث (34).