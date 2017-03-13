حقق نابولي فوزا ثمينا ومتوقعا على ضيفه كروتوني الوافد الجديد الى النخبة 3 ـ 0 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم. ورفع نابولي رصيده الى 60 نقطة.



على ملعب سان باولو وامام 34 ألف متفرج، احتاج نابولي إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل حصل عليها لورنتسو اينسينيي ونفذها بنفسه بنجاح (32).



وفي الشوط الثاني، اضاف النجم البلجيكي دريس مرتنز هدف الاطمئنان من ركلة جزاء ثانية تسبب بها البلجيكي الآخر نويه دوسيني (66).



وانفتحت شهية نابولي على التسجيل، وأضاف اينسينيي الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (70).وحقق انتر ميلان فوزا ساحقا على ضيفه اتالانتا مفاجأة الموسم 7 ـ 1، ورفع رصيده الى 54 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لاتسيو الذي يختتم المرحلة اليوم مع ضيفه تورينو.



في المقابل وقف رصيد اتالانتا الذي تراجع إلى المركز السادس غير المؤهل إلى إحدى المسابقتين الأوروبيتين، عند 52 نقطة.وسيطر «الافاعي» على المجريات منذ البداية، واجهز على الضيوف في الشوط الأول بفضل الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي سجل ثلاثة اهداف متتالية (هاتريك) خلال 9 دقائق، افتتحها بعد ركلة حرة (17)، ومواطنه ايفر بانيغا الذي سجل ثلاثية ايضا.



وأضاف ايكاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء(23)، واختتم الثلاثية بضربة رأس (26).وقفز ايكاردي الى المركز الثاني في ترتيب الهدافين بعد ان رفع رصيده الى 20 هدفا بفارق هدفين خلف المتصدر اندريا بيلوتي مهاجم تورينو.وجاء دور بانيغا الذي تابع في الشباك كرة وصلته من انطونيو كاندريفا مسجلا الهدف الرابع (31)، ثم اضاف الهدف الشخصي الثاني والخامس لأصحاب الأرض بمؤازرة من كاندريفا ايضا (34).



وقلص اتالانتا الفارق عبر السويسري ريمو فرويلر مستفيدا من تمريرة ليوناردو سبيناتزولا (42).وفي مستهل الشوط الثاني، وقع روبرتو غاليارديني على الهدف السادس للفريق المحلي بعد مجهود فردي وأنهى الكرة في سقف الزاوية اليمنى (52).وأكمل بانيغا بدوره الهاتريك والهدف السابع لانتر ميلان من ركلة حرة (67).