اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني بعد فوز ثمين وصعب على ضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الاحد في إطار منافسات الجولة 27 بالمسابقة المحلية.



وقد تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 24 من المباراة بهدف من أنطونيو سانابريا فيما أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.



وفي الشوط الثاني أنقذ المدافع سيرخيو راموس الريال بتسجيل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي همين أصحاب الأرض على 70 بالمئة من مجرياته.



وحصد (ريال مدريد) نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده إلى 62 نقطة لينفرد بصدارة البطولة المحلية بفارق نقطتين أمام الوصيف (برشلونة) وخمس نقاط أمام (إشبيلية) الثالث و10 نقاط أمام (اتلتيكو مدريد) الرابع بالترتيب في حين تجمد رصيد (بيتيس) عند 28 نقطة في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة.



وكان (برشلونة) خسر الصدارة في وقت سابق اليوم بعدما سقط امام مضيفه (ديبورتيفو لا كورونيا) بهدف لهدفين في الجولة نفسها التي ستختتم منافساتها غدا الاثنين بمواجهة بين (ايبار) الثامن بالترتيب و(أوساسونا) القابع في ذيل الترتيب.