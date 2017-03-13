بدأ باريس سان جيرمان تعافيه من خروجه المخجل من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على مضيفه لوريان ليواصل منافسته على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي الأحد.



ويملك باريس سان جيرمان، الذي خسر 6-1 في برشلونة في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه في الذهاب 4-صفر، 65 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بثلاث نقاط وراء موناكو المتصدر الذي هزم بوردو 2-1 أمس السبت.



ويحتل نيس المركز الثالث بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان عقب تعادله 2-2 مع كاين يوم الجمعة.



ويأتي اولمبيك ليون، الذي تتبقى له مباراة، في المركز الرابع ولديه 50 نقطة بعدما سحق تولوز 4-صفر بفضل ثنائية ممفيس ديباي إذ هز لاعب مانشستر يونايتد السابق الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من منتصف الملعب.



وقال ديباي "رأيت في الشوط الأول أن الحارس يخرج من مرماه كثيرا وحافظت على ذلك في ذهني."



وأضاف "عندما وصلتني الكرة كنت أعرف أين يقف وكان علي أن أستدير وأسدد بدون تفكير. لم أشاهد الكرة حتى وهي تدخل المرمى لكني سمعت الجماهير تحتفل."



وكانت الأمور أقل ابهارا في لوريان حيث خسر متذيل الترتيب بسهولة أمام باريس سان جيرمان.



ونال الفريق الباريسي مكافأة على سيطرته في الدقيقة 28 عندما حول بنيامين جانو كرة بالكعب من إدينسون كافاني بالخطأ في شباك فريقه ليضع الضيوف في المقدمة.



ومرر كافاني بعد ذلك إلى لاعب الوسط كريستوفر نكونكو الذي ضاعف النتيجة بتسديدة جميلة سكنت شباك الحارس بنيامين ليكومت.

لكن باريس سان جيرمان واجه صعوبات في النهاية وازداد توتره بعد أن قلص ميشيل سياني الفارق بضربة رأس في الدقيقة 68.