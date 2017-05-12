قرر التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال الإنجليزي الانضمام لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، واستئناف مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وينتهي عقد سانشيز مع الجانرز في يونيو 2018، ولم يمدد عقده مع الفريق اللندني حتى الآن، في ظل توارد تقارير صحافية تشير إلى رغبة تشلسي ومان سيتي وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ في ضم النجم التشيلي.

وذكرت صحيفة «لو بارسيان»، أن سانشيز رفض عرض سان جيرمان لرغبته في الانضمام لصفوف البافاري بصفقة تقدر بمبلغ 40 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة، أن مهاجم أرسنال يفضل بايرن ميونيخ بسبب رغبته في حصد البطولات وخاصة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى صداقته مع مواطنه ولاعب البافاري أرتورو فيدال، بجانب الاستقرار المالي للفريق الألماني.