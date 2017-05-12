يسعى نادي باريس سان جرمان للتعاقد مع الجزائري رياض محرز صانع ألعاب ليستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مستغلا رغبة اللاعب في الرحيل عن الثعالب.

وانضم محرز من لوهافر الفرنسي في 2014 بصفقة بلغت 500 ألف يورو واستطاع الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015 - 2016 والأفضل في أفريقيا عام 2016.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن سان جيرمان حاول التعاقد مع محرز العام الماضي بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أن فريق الثعالب رفض وجدد عقد اللاعب، فيما جدد فريق العاصمة الفرنسية عرضه براتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن ليستر لا يمانع في بيع محرز شرط دفع مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على رحيله، وهو الأمر الذي قد يعرقل الصفقة ولذلك يحاول النادي الباريسي التفاوض من أجل تخفيض هذا المبلغ.