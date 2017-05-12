أفلت الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا وحامل اللقب، من الخروج المبكر من دورة مدريد الإسبانية الدولية لكرة التنس رابع دورات الماسترز للألف نقطة وحجز بطاقته الى الدور الثالث بفوز صعب على الاسباني نيكولاس الماغرو 6-1 و4-6 و7-5.

وعانى نادال الرابع الأمرّين لتخطي عقبة الإيطالي فابيو فونييني واحتاج الى 3 مجموعات 7-6 (7-3) و3-6 و6-4.

ويلتقي نادال، الذي لم يخسر حتى الآن على الاراضي الترابية هذا الموسم في الدور ثمن النهائي، الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر والفائز على الأميركي راين هاريسون 6-3 و6-3.

وفي حال فرض المنطق نفسه، سيلتقي ديوكوفيتش ونادال في نصف النهائي، على ان يلتقي الفائز في المباراة النهائية موراي المصنف أولا في الدورة والمتوج بلقبها عامي 2008 و2015 والوصيف العام الماضي.

وبلغ الكندي ميلوس راونيتش الخامس الدور الثالث بفوزه على اللوكسمبورغي جيل مولر 6-4 و6-4.