حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثالث على ضيفه واشنطن ويزاردز بفارق 22 نقطة 123-101، في المباراة الخامسة ضمن الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي اوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبات بوسطن سلتيكس بحاجة الى فوز واحد للتأهل الى نهائي المنطقة الشرقية وملاقاة كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي الذي حقق أربعة انتصارات متتالية على منافسه تورونتو رابتورز.

وتقام المباراة السادسة الجمعة على ملعب واشنطن، والسابعة اذا اقتضت الحاجة الاثنين على ملعب بوسطن الذي يملك أفضلية الأرض في المنطقة الشرقية اذا تأهل لنهائي المنطقة.

في قاعة «تي دي غاردن» حقق بوسطن سلتيكس فوزه السابع تواليا على ضيفه في قاعته والحادي عشر في 13 مباراة، علما أن واشنطن لم يفز على بوسطن في قاعته في«البلاي أوف» منذ 1982.

وكان افضل مسجل للفائز أيفري برادلي 29 نقطة إلى ست متابعات، وآل هورفورد 19 نقطة الى ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وكل من جاي كراودر وايزياه توماس 18 نقطة الى ثماني متابعات للاول وتسع تمريرات حاسمة للثاني، والاحتياطي ماركوس سمارت تسع نقاط الى 11 متابعة وست تمريرات حاسمة. فيما كان افضل مسجل لواشنطن جون وول 21 نقطة، وبرادلي بيل 16 نقطة، وكل من أوتو بوتر والاحتياطي كيلي أوبر 13 نقطة. فيما حقق التركي مرسين غورتات 11 متابعة. وعلى رغم ان واشنطن استهل المباراة بتسجيل اربع نقاط، إلا أن بوسطن رد بدك سلة منافسه بـ 16 نقطة تواليا، ولم يتح له التقدم في أي من اربع المباراة.

وحيا أيفري برادلي (26 عاما) الذي سجل أعلى رقم في «البلاي أوف» جمهور فريقه الذي شجع بحرارة طوال المباراة، علما ان برادلي سجل 25 من نقاطه الـ 29 قبل الاستراحة.

وقد سرق برادلي الأضواء من هداف الفريق ايزياه توماس الذي اكتفى ب 18 نقطة، إلا انه نوه ببرادلي قائلا:«لقد أمن لنا الفوز بفضل ادائه في الهجوم والدفاع. وقد تمكنا من فرض ايقاعنا على المباراة، وتطبيق ما أوصانا به الجهاز الفني في أرض الملعب. لقد لعبنا كفريق، وهذا ما يتوجب علينا القيام به أمام واشنطن، وقد أفدنا من تحقيق بداية جيدة».

وأقر سكوت بروكس مدرب واشنطن بأن فريقه لم يجد الحلول المناسبة «أمام فريق مميز. لقد سعينا الى الحد من خطورة لاعبيهم المفاتيح، لكننا لم نتمكن من تطبيق ذلك على بقية لاعبيهم». كذلك قال جون وول ان لاعبي بوسطن «كانوا اكثر حضورا بدنيا، والأكثر جهوزية من الفريقين على هذا الصعيد استطاع الفوز في كل مباراة».

وهذه المرة الرابعة في هذه السلسة يسجل أحد الفريقين رقما عاليا من النقاط دون رد، بعدما سجل واشنطن 16 نقطة في بداية المباراة الاولى، ثم 22 و26 نقطة تواليا على ارضه في المباراتين الثالثة والرابعة.