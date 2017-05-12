عزز المهاجم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز حظوظ فريقه أرسنال في حجز بطاقة الى مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، بقيادته الى الفوز على مضيفه ساوثمبتون 2-0 على ملعب «سانت ميريز» في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومنح سانشيز التقدم للغانرز في الدقيقة 60 عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين وسددها بيسراه الى يسار الحارس فريزر فورستر.

وهذا الهدف الـ 20 لسانشيز هذا الموسم وبات اول لاعب في صفوف المدفعجية يصل الى هذا الحاجز من الهولندي روبن فان بيرسي موسم 2011-2012 عندما سجل 30 هدفا.

كما هو الهدف الرابع عشر لسانشيز خارج القواعد هذا الموسم والوحيد في البريمييرليغ بلغ هذه الغلة من الأهداف بعيدا عن قواعد فريقه.

وصنع سانشيز الهدف الثاني عندما مرر كرة عرضية داخل المنطقة الى الويلزي ارون رامسي فهيأها برأسه الى الفرنسي اوليفييه جيرو، بديل داني ويلبيك، فتابعها برأسه داخل المرمى (83).

وهذا الفوز الثاني على التوالي لأرسنال والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والـ20 هذا الموسم فرفع رصيده الى 66 نقطة منتزعا المركز الخامس من مان يونايتد.

وبات ارسنال يتخلف بفارق 3 نقاط عن مان سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل الى الدور الفاصل للمسابقة القارية العريق، علما بأن كلا منهما يملك مباراة مؤجلة والأمر ذاته بالنسبة الى مان يونايتد.

وتبقى لأرسنال مباراة مؤجلة مع سندرلاند سيخوضها في 16 الحالي بالاضافة الى مباراتين أخريين أمام ستوك سيتي وايفرتون في المرحلتين المتبقيتين من الدوري في السبت المقبل و21 الحالي، فيما يلعب مان سيتي مع ليستر سيتي السبت المقبل ثم وست بروميتش البيون في 16 الحالي وينهي الموسم بمواجهة واتفورد في 21 الحالي.

أما مان يونايتد فيلعب مع توتنهام وساوثمبتون (مؤجلة) وكريستال بالاس في 14 و17 و21 الحالي.

هذا، ويخوض تشلسي اليوم موقعة الحسم أمام وست بروميتش في المرحلة 37 قبل الأخيرة من عمر البريمييرليغ.

وأعرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز عن سعادته بما حققه فريقه، خلال الموسم الحالي بعد أن أصبح على بعد فوز واحد من التتويج باللقب. وتابع: «هذا أول موسم لي في إنجلترا، في بطولة صعبة، أنا مسرور للاعبي فريقي، إنهم يستحقون هذا، لقد أظهرنا أننا نستحق الفوز بلقب الدوري».

واختتم: «يجب علينا أن نحاول أن نكون أبطالا بعد المباراة المقبلة، لاعبو ويست بروميتش يريدون أن يلعبوا مباراة جيدة أمامنا، لكننا سنكون مستعدين».