كرس ريال مدريد حامل اللقب عقدته القارية لمواطنه وجاره أتلتيكو مدريد في السنوات الاخيرة، عندما تأهل على حسابه الى نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على الرغم من خسارته خارج ملعبه 1-2 في إياب نصف النهائي، مستفيدا من فوزه الكبير ذهابا 3-0.

وبلغ الملكي النهائي الخامس عشر ليضرب موعدا مع يوفنتوس الإيطالي المتأهل الثلاثاء على حساب موناكو الفرنسي، وذلك في 3 يونيو المقبل في كارديف (ويلز).

وسجل الاتليتي هدفين في أول ربع ساعة عن طريق ساوول نيغويز (12) والفرنسي انطوان غريزمان (16 من ركلة جزاء)، لكن ريال قتل آمال خصمه بتسجيله هدف تقليص الفارق عن طريق لاعب وسطه إيسكو (42).

وكان المرينغي تغلب الأسبوع الماضي على ضيفه بـ «هاتريك» 3-0 لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو جعله على مشارف بلوغ النهائي، سعيا لإحراز لقبه الثاني عشر وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة الأوروبية المرموقة.

وبعد 8 انتصارات و3 تعادلات، مني ريال الذي خاض نصف النهائي الـ28 في البطولة بدءا من موسمها الأول في 1956، بأول خسارة هذا الموسم.

وتواجه الفريقان 4 مرات في المسابقة، بينها ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت الكلمة الفصل دوما للنادي الملكي الذي توج بلقبين على حساب جاره.

ولعب المرينغي مع اتلتيكو في نهائي 2014 في لشبونة وفاز عليه 4-1 بعد التمديد، في مباراة تقدم فيها اتلتيكو 1-0 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل ان يدرك راموس التعادل ويجر المنافس الى شوطين إضافيين سجل فيهما فريقه ثلاثة أهداف.

وأوقعت القرعة الفريقين في الموسم التالي في ربع النهائي، فتعادلا سلبا ذهابا وفاز الريال 1-0 ايابا، قبل ان يخرج من دور الأربعة على يد يوفنتوس الذي خسر النهائي أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وكانت المواجهة القارية الأخيرة بين الجارين اللدودين العام الماضي في النهائي بمدينة ميلانو الايطالية، وحسمها الريال بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1.

وتواجه الفريقان في نصف نهائي المسابقة بصيغتها القديمة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) خلال موسم 1958-1959 حين فاز الريال ذهابا 2-1، ورد اتلتيكو إيابا 1-0، فاحتكم الطرفان الى مباراة فاصلة (لم يكن معتمدا حينها فارق الأهداف المسجلة خارج القواعد).



وفاز النادي الملكي وقتها 2-1 بواسطة الأسطورتين ألفريدو دي ستيفانو والمجري فيرينك بوشكاش.

ويطمح ريال الى تحقيق ثنائية نادرة (الدوري المحلي ودوري الأبطال) للمرة الاولى منذ الخمسينيات وتحديدا عامي 1957 و1958 بقيادة الراحل دي ستيفانو، وأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب المسابقة القارية منذ ميلان الإيطالي عام 1990.