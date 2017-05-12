تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي «ذات الأذنين» للمرة الثانية على التوالي، ليواجه يوفنتوس الإيطالي يوم 3 يونيو المقبل في مدينة كارديف الويلزية.

ووفقا لتقرير صحيفة «ماركا»، تعد هذه المرة الأولى للنادي الملكي التي يتأهل فيها الى نهائي دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين منذ أن كررها عامي 1959 و1960، في الفترة التي حصد فيها البلانكوس البطولة 5 مرات متتالية.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ثالث مدرب لريال مدريد يصل الى نهائيين متتاليين في دوري أبطال أوروبا بعد خوسيه فيالونجا الذي تأهل عامي 1956 و1957، ولويس كارنيلجيا عامي 1958 و1959.

ورغم أن ميجيل مونوز هو أكثر من وصل الى نهائي دوري الأبطال مع المرينغي بواقع 4 مرات أعوام 1960 و1962 و1964 و1966، إلا أنه لم يصل لعامين على التوالي مطلقا، كذلك الأمر بالنسبة لفيسنتي ديل بوسكي الذي وصل عامي 2000 و2002.