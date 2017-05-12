دخل توني كروس تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم مميز بعد مشاركته مع ريال مدريد أمام أتلتيكو في إياب نصف النهائي.

وأصبح كروس أول لاعب ألماني يشارك في 35 مباراة مع الريال بالتشامبيونزليغ متفوقا على سجل سامي خضيرة ومسعود أوزيل، حيث شارك خضيرة من قبل مع المرينغي في 34 مباراة قبل رحيله إلى يوفنتوس، فيما خاض «الرسام» أوزيل مع الريال 31 مباراة بالبطولة قبل انتقاله لأرسنال.

وقال نجم المانشافت بعد موقعة «كالديرون»: مباراة الاياب التي خضتها أمام أتلتيكو ذات طابع خاص بالنسبة لي وذلك لأنني استطعت من خلالها أن أحقق رقما خاصا كأكثر لاعب ألماني مشاركة في بطولة دوري الأبطال في تاريخ عملاق البطولة.