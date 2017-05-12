يواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 3 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة كارديف الويلزية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حدد 18 ألف تذكرة لجمهور الفريقين في المواجهة النهائية، فيما تم بيع 5500 تذكرة حتى الآن على الموقع الإلكتروني للاتحاد، فيما توزع التذاكر المتبقية على الرعاة والاتحادات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تخفيض العدد المسموح له بحضور المباراة إلى 64 ألف متفرج لأسباب أمنية، كما أن الفريقين سيجتمعان يوم الخميس المقبل مع ممثل للاتحاد لبحث عملية تنظيم النهائي على أن يكون يوفنتوس هو الفريق المضيف وريال مدريد الضيف.