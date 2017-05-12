ضرب ريال مدريد موعدا مع يوفنتوس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة أتلتيكو مدريد.



ورغم فوز الأتليتي 2-1 في مباراة الإياب، إلا أن الريال خطف بطاقة التأهل مستفيدا من انتصاره ذهابا بثلاثية بيضاء ليبلغ العرس القاري للمرة الثانية على التوالي.

بايرن ميونيخ سبق المرينغي في الوصول للنهائي في موسمي 2011-2012 حيث خسر من تشلسي و2012-2013 حين فاز على مواطنه بوروسيا دورتموند، وذلك بعد مان يونايتد الذي فاز في لقب عام 2008 وتأهل في العام التالي مباشرة للمباراة النهائية قبل أن يخسر (0-2) أمام برشلونة في 2009.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» إن «4 أندية أخرى حققت نفس الإنجاز بالفوز باللقب والوصول للنهائي في العام التالي، وهي: «إيه سي ميلان عام 1995 وأياكس الهولندي عام 1996 ويوفنتوس 1997، مان يونايتد 2008 و2009، وأخيرا بايرن ميونيخ في موسمي 2011-2012 و2012-2013».