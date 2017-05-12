نجح فريق ريال مدريد الإسباني في حسم تأهله الرسمي لنهائي بطولة دوري الأبطال بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في النصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-2.

وعلى الرغم من خسارة الريال بهدفين مقابل هدف إلا أنه نجح في التأهل بفضل فوزه في مباراة الذهاب وسط جماهيره بثلاثية نظيفة.

تأهل المرينغي جعل «الدون» كريستيانو رونالدو يسجل رقما تاريخيا في مسابقة دوري أبطال أوروبا كأول لاعب يصل لنهائي البطولة مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.

وسبق لمعجزة لشبونة أن تأهل مع مان يونايتد لنهائي 2007-2008 ونهائي 2008-2009، ثم عاد ليكرر نفس الرقم مع ريال مدريد في موسم 2015-2016 وفي موسم 2016-2017.