أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس ان الألماني فيليكس بريش سيكون الحكم الرئيسي لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا المقررة في الثالث من يونيو بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وسبق للحكم الألماني البالغ 41 عاما ان قاد خمس مباريات في النسخة الحالية من المسابقة القارية، وستكون مباراة كارديف بويلز المباراة النهائية القارية الثانية له بعدما قاد نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2014 بين اشبيلية الإسباني وبنفيكا البرتغالي (فاز الأول بركلات الترجيح بعد تعادلهما 0-0).

وأعلن الاتحاد القاري ايضا عن تعيين السلوفيني دامير سكومينا حكما لنهائي «يوروبا ليغ» المقرر في 24 الجاري في ستوكهولم بين مان يونايتد الإنجليزي واياكس امستردام الهولندي.