اعترف مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بأن العديد من الظروف لن تصب في مصلحة فريقه عندما يتنافس مع أياكس الهولندي، على لقب الدوري الأوروبي، في النهائي، المقرر في 24 الجاري.

وأوضح مورينيو أن حالات الإصابات وعقوبات الإيقاف، وكذلك جدول المباريات المزدحم، ستصعب من مهمة لاعبيه بشكل كبير في النهائي الأوروبي أمام أياكس.

وقال مورينيو، في تصريحات لموقع مان يونايتد: «سيكون لديهم (أياكس) 12 يوما للاستعداد للمباراة النهائية، بينما أمامنا 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، سنخوضها بـ 15 أو 16 لاعبا بنهاية موسم مزدحم».

وأضاف «لعبنا العديد من المباريات، لأننا وصلنا إلى نهائيين، وكذلك دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن نحاول إعداد الفريق (للنهائي الأوروبي) بأفضل صورة ممكنة».