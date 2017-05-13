قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ان لاعبه مارك نوبل خضع لجراحة في البطن وسيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري.

وسيغيب نوبل الذي شارك في 35 مباراة في كل البطولات هذا الموسم عن مواجهة ليفربول غدا في آخر مباريات الفريق على ملعبه ثم عندما يحل ضيفا على بيرنلي في ختام الموسم.

وقال ستين فاندنبروكه مدير القطاع الطبي والرياضي في وست هام لموقع النادي على الانترنت: «مارك كان يلعب وهو يتألم لكنه قائد الفريق وأراد تقديم كل شيء لضمان البقاء في الدوري الممتاز. مارك كان شجاعا وحاول التغلب على الألم لكن في النهاية لم يستطع».