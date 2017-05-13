بلغ مان يونايتد الإنجليزي وأياكس امستردام الهولندي بصعوبة المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بتعادل الاول مع ضيفه سلتا فيغو الاسباني 1-1، ورغم خسارة الثاني امام مضيفه ليون الفرنسي 1-3 في اياب نصف النهائي.

في المباراة الاولى على ملعب «اولدترافورد» في مانشستر وأمام 70 الف متفرج، سجل البلجيكي مروان فلايني (17) هدف مان يونايتد، والارجنتيني فاكوندو رونكاليا (86) هدف سلتا فيغو.

وكان مان يونايتد فاز 1-0 ذهابا في فيغو الخميس الماضي.

وفي الثانية على «ملعب اولمبيك ليون بارك» في ليون وامام 53810 متفرجين الف متفرج، كان اياكس امستردام البادئ بالتسجيل عبر الدنماركي كاسبر دولبرغ (27)، ورد ليون بثلاثية لالكسندر لاكازيت (45 من ركلة جزاء و45+1) والجزائري رشيد غزال (81) اهداف ليون.

وكان اياكس امستردام فاز 4-1 ذهابا على ارضه ذهابا.

وتقام المباراة النهائية في 24 الجاري على ملعب فراندز ارينا في سولنا بضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، علما ان الفائز باللقب سيضمن مشاركته في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وسيكون الغائب الابرز عن النهائي عملاق مان يونايتد مهاجم اياكس امستردام السابق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب اصابة في ركبته في اياب ربع النهائي امام اندرلخت البلجيكي.

وواصل يونايتد زحفه نحو المباراة النهائية وسعيه لتحقيق هدف التتويج باللقب وحجز بطاقة دوري الابطال عبر المسابقة القارية بعد تضاؤل حظوظه في البريمييرليغ وبات على بعد مباراة واحدة لتحقيق مبتغاه.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها مان يونايتد المباراة النهائية لمسابقة يوروبا ليغ، والمرة السابعة التي يصل فيها الى نهائي احدى المسابقات القارية والاولى منذ نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2010-2011 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 1-3 على ملعب «ويمبلي».

وحافظ مان يونايتد على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الأوروبية الـ 18 الأخيرة في معقله، وبات قريبا من اكمال مجموعة الكؤوس في خزائن النادي الإنجليزي الذي لم يسبق له الفوز بهذه المسابقة بكل صيغها السابقة.

يذكر ان اياكس امستردام توج بلقب المسابقة بصيغتها القديمة عام 1992، وهو احد 8 فرق بلغت المباراة النهائية لإحدى المسابقات القارية للمرة العاشرة.