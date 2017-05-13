يستمر الصراع المرير على المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال الموسم المقبل عندما يستقبل مان سيتي الرابع ضيفه حامل اللقب ليستر سيتي، بينما يحل أرسنال الخامس ضيفا ثقيلا على ستوك سيتي في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة الى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يخوض الرابع ملحقا تأهيليا. كما ان لبطولة انجلترا ثلاثة مقاعد في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

ويستقبل مان سيتي على ملعبه «الاتحاد» ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز التاسع.

ويحتل مان سيتي المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف ليفربول الثالث صاحب المركز الثالث والذي يمتلك 70 نقطة، الا ان رجال المدرب الاسباني جوسيب غوراديولا يمتلكون مباراة مؤجلة.

ويبحث فريق مان سيتي عن الحفاظ على مركزه المؤهل الى دوري الأبطال، خصوصا في ظل انتفاضة ارسنال الذي تقدم للمركز الخامس بعد فوزه الأربعاء الماضي على ساوثمبتون 2-0 في مباراة مؤجلة.

وحقق لاعبو المدرب الفرنسي ارسين فينغر 4 انتصارات في آخر 5 مباريات مما رفع رصيدهم الى 66 نقطة، فتخطوا مان يونايتد السادس بفارق نقطة، وهم يحلون ضيوفا على ستوك سيتي.

وفي باقي المباريات، يلعب ميدلزبره مع ساوثمبتون، سندرلاند مع سوانزي سيتي، بورنموث مع بيرنلي.

إيطاليا

يفتتح لاتسيو الرابع المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بمواجهة فيورنتينا. ويحتل لاتسيو المركز الرابع خلف نابولي الثالث بـ 7 نقاط كاملة.

وخلافا للصراع من أجل الألقاب والمشاركة في دوري الأبطال، يبحث عملاق الشمال ميلان، المملوك من مستثمرين صينيين، الى إنهاء الموسم المخيب جدا بشيء من الإيجابية.

ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 59 نقطة، وفشل ميلان في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأولى في حقبته الصينية، ويأمل أن يحقق هذا الأمر اليوم لكن المهمة ستكون شاقة للغاية لأنه يحل ضيفا على اتالانتا الخامس.