أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس تعيين الحكم كارلوس كلوس غوميز لإدارة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على ملعب «فيسنتي كالديرون» في 27 الجاري بنهائي كأس الملك.

وتأهل برشلونة للنهائي للمرة الرابعة على التوالي بعدما أقصى أتليتكو مدريد من نصف النهائي، فيما أطاح ألافيس بسيلتا فيغو.



وقالت صحيفة «ماركا»: إن الحكم صاحب الـ 44 عاما، سبق ان قاد مباراة بين الفريقين هذا الموسم، والتي انتهت بفوز برشلونة (6-0) في 11 فبراير الماضي.



كما أن الحكم تولى مباراة نهائي كأس الملك في 2013 بين أتليتكو مدريد، وريال مدريد، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بالبطولة، بنتيجة 2-1 على ملعب «سانتياغو برنابيو».

وشهد آخر نهائي، قام بتحكيمه جدلا كبيرا بعدما طرد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الملكي وقتها، وهداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو.