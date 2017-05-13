أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمس أنه لن يمدد تعاقده مع اللاعب هولجر بادشتوبر عقب نهاية الموسم الجاري.

ويلعب المدافع بادشتوبر، المنكوب بالإصابات المتكررة، لفريق شالكه منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة، ولم يعرض عليه شالكه التعاقد معه بشكل نهائي.

وقال كارل-هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن، في بيان: إن عقد بادشتوبر (28 عاما) سينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأضاف رومينيغه: «كان واضحا منذ البداية، عند إعارته إلى شالكه، أنه سيكون على بادشتوبر البحث عن تجربة جديدة مع فريق آخر، ربما خارج ألمانيا».

وأكد رومينيغه ان بايرن «يتمنى التوفيق لهولجر بادشتوبر ويتقدم له بالشكر على التزامه المثالي طوال نحو 15 عاما في شايبنر ستراسه (مقر تدريبات الفريق)».