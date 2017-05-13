يسعى بوروسيا دورتموند الى الحفاظ على المركز الثالث المؤهل مباشرة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عندما يحل ضيفا على اوغسبورغ في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الالماني لكرة القدم، والتي تشهد قمة هامشية بين بايرن ميونيخ البطل ولايبزيغ وصيفه.

في المباراة الاولى، يخوض بوروسيا دورتموند اختبارا لا يخلو من صعوبة امام مضيفه اوغسبورغ الثالث عشر والذي يصارع من اجل البقاء في دوري النخبة.

وكان دورتموند تغلب على هوفنهايم وانتزع منه المركز الثالث الذي يخول صاحبه المشاركة في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل والتي ودعها لاعبو المدرب توماس توخل من ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي.

ويأمل دورتموند في استغلال صعوبة مهمة هوفنهايم امام مضيفه فيردر بريمن الذي لايزال يأمل في بطاقة مؤهلة الى مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثامن برصيد 45 نقطة بفارق الاهداف خلف كولن السابع ونقطة واحدة خلف هرتا برلين السادس ونقطتين عن فرايبورغ الخامس.

ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس الى الدوري الاوروبي.

وللمصادفة، فإن المباراتين الاخيرتين لدورتموند وهوفنهايم ستكونان امام المنافسين ذاتهما، حيث يحل الاول ضيفا على اوغسبورغ ويستضيف فيردر بريمن، فيما يستضيف الثاني بريمن ويحل ضيفا على اوغسبورغ.

وضمن هوفنهايم على الاقل المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، ولا يزال يؤمن بقدرته على خطف بطاقة التأهل المباشر من دورتموند.

ويملك فرايبورغ فرصة تعزيز حظوظه في بطاقة الدوري الاوروبي عندما يستضيف اينغولشتات السابع عشر قبل الاخير.

ويتخلف اينغولشتات بفارق 4 نقاط عن هامبورغ صاحب المركز السادس عشر الذي يرغم صاحبه على خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية. ويتخلف هامبورغ بفارق الاهداف عن ماينتس الخامس عشر والذي يستضيف اينتراخت فرانكفورت الحادي عشر.

ويأمل فولفسبورغ الذي يتواجد ضمن دائرة المهددين (المركز الرابع عشر بفارق نقطتين امام هامبورغ) في استغلال عاملي الارض والجمهور خلال استضافته لبوروسيا مونشنغلادباخ التاسع من اجل كسب النقاط الثلاث وقطع شوط كبير نحو البقاء.

ويخوض هرتا برلين السادس اختبارا سهلا امام مضيفه دارمشتات اول الهابطين الى الدرجة الثانية، فيما يحل كولن ضيفا على باير ليفركوزن الثاني عشر والذي لم يذق طعم الفوز في المراحل الخمس الاخيرة (3 هزائم وتعادلان).

وتتجه الانظار الى ملعب «ريد بول ارينا» في لايبزيغ الذي سيكون مسرحا لقمة هامشية بين لايبزيغ الوصيف وبايرن ميونيخ المتوج بلقبه الخامس على التوالي.

إسبانيا

تفتتح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الاسباني اليوم، فيلعب اسبانيول مع فالنسيا، واوساسونا مع غرناطة.