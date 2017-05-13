قال لاماركوس الدريدج كلمته في ظل غياب كاوهي لينرد وقاد سان انتونيو سبيرز للعودة من ملعب هيوستن روكتس ببطاقة تأهله الى نهائي المنطقة الغربية بعد اكتساحه مضيفه 114-75 في المباراة السادسة بينهما في الدور الثاني من «بلاي اوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونجح فريق المدرب غريغ بوبوفيتش في حسم المباراة والسلسلة 4-2 رغم غياب نجمه لينرد الذي تعرض لالتواء في كاحله الثلاثاء في المباراة الخامسة التي فاز بها فريقه 110-107.

ومن المتوقع أن يكون لينرد جاهزا لخوض المباراة الأولى في سلسلة نهائي المنطقة الغربية غدا الأحد على ملعب «أوراكل ارينا» الخاص بغولدن ستايت وصيف بطل الدوري، وذلك بحسب ما كشف مصدر لشبكة «اي اس بي ان» الرياضية، مشيرا الى أنه كان بإمكان اللاعب المشاركة ايضا في مباراة الخميس لكن بوبوفيتش فضل عدم المخاطرة.

وفي ظل غياب لينرد عن المباراة السادسة بين قطبي ولاية تكساس، حمل الدريدج سان انتونيو على كتفيه ولعب دورا حاسما في حسمه بطاقة التأهل الى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2014 حين واصل زحفه حتى توج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وتألق الدريدج الذي يبلغ نهائي المنطقة للمرة الأولى بعد 6 محاولات فاشلة (واحدة مع سان انتونيو وخمس مع فريقه السابق بورتلاند ترايل بلايزرز)، بتسجيله 34 نقطة مع 12 متابعة، وهي أرقام لم يحققها أي لاعب من سان انتونيو في البلاي اوف منذ 2008 حين حقق ذلك لاعب الارتكاز المعتزل تيم دانكن ضد فينيكس صنز.

واستفاد سان انتونيو من معاناة نجم هيوستن جيمس هاردن الذي اكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، بعدما نجح في محاولتين فقط من أصل 11 محاولة قبل أن يرتكب خطأه السادس ويخرج من الملعب قبل 3.15 دقائق على صافرة النهاية.

وفي ظل معاناة هاردن، برز تريفور اريزا في صفوف هيوستن بتسجيله 20 نقطة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الرابعة والإبقاء على آماله بمحاولة تكرار سيناريو 2015 حين وصل الى نهائي المنطقة حيث خسر أمام غولدن ستايت ووريرز الذي توج لاحقا بلقب الدوري.

وفي ظل غياب الفرنسي توني باركر لما تبقى من الموسم بسبب اصابة تعرض لها في المباراة الثانية، والافتقاد الى جهود لينرد الهجومية والدفاعية على حد سواء، بدا هيوستن أمام فرصة مثالية لمحاولة حسم هذه السلسلة لصالحه، أو أقله تجنب السقوط في المباراة السادسة على أرضه، لكن الدريدج لم يسمح لأصحاب الأرض بالتقاط أنفاسهم بعدما دك سلتهم بعشر نقاط في الربع الأول الذي انتهى لمصلحة الضيوف 31-24.