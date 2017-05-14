الألمــانـي سيباستيان فيتل متصدر الترتيب العام أبرز المنافسين

للعام الثاني على التوالي، سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم بعد تفوقه على الجميع في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الخامس في الموسم على حلبة كاتالونيا أمس.

وسينطلق الألمــانـي سيباستيان فيتل متصدر الترتيب العام من الصف الأمامي إلى جانب هاميلتون بعدما احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الثاني والذي حقق فوزه الأول في البطولة في الجولة الماضية في روسيا المركز الثالث في التجارب التأهيلية، في حين احتل المركز الرابع مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري.

وسيبدأ الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول السباق الذي فاز به في العام الماضي من المركز الخامس.

وبعد أول أربعة سباقات من الموسم ينفرد فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات بصدارة قائمة السائقين متفوقا بفارق 13 نقطة على هاميلتون الذي سبق له التتويج بلقب البطولة ثلاث مرات.

وسينطلق هاميلتون من الصدارة غدا للمرة 64 خلال مسيرته مع السباقات وهو بذلك يتخلف بمرة واحدة فقط عن البرازيلي الراحل ايرتون سينا الذي كان بمنزلة مثله الأعلى في الطفولة.