تمسك واشنطن ويزاردز بالأمل الأخير في بلوغ نهائي المنطقة الشرقية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد أن حقق فوزه الثالث بصعوبة على ضيفه بوسطن سلتيكس 92 ـ 91 في المباراة السادسة من الدور الثاني في الأدوار الإقصائية «بلاي اوف».

وأدرك واشنطن التعادل 3 ـ 3، وجر بوسطن إلى مباراة سابعة فاصلة غدا الاثنين على ملعب الأخير لكسر هذا التعادل وتحديد هوية الفريق الذي سيقابل في نهائي المنطقة كليفلاند كافالييرز بطل المسابقة الذي لم يخسر أي مباراة في البلاي اوف على غرار وصيفه غولدن ستايت ووريرز في المنطقة الغربية (8 انتصارات متتالية). ويلتقي بوسطن وواشنطن لأول مرة في البلاي اوف منذ 1984، وحقق كل منهما انتصاراته الثلاثة على ارضه، وامتلك واشنطن ويزاردز فرصة بلوغ نهائي منطقته لأول مرة منذ 1979، لكن كفة الإحصاءات تميل لمصلحة بوسطن الذي لم يخسر على ملعبه في البلاي اوف هذا الموسم.