كانت عودة بطل سباق 800 م في اولمبيادي لندن (2012) وريو (2016)، العداء الكيني دافيد روديشا، مخيبة حيث اكتفى بالمركز الرابع في لقاء شنغهاي، المرحلة الثانية من الدوري الماسي لالعاب القوى.

وقطع روديشا، صاحب الرقم القياسي (1، 40، 91 دقيقة) والذي سيطر على السباق في السنوات السبع الماضية، المسافة بزمن دقيقة و45 ثانية و36 جزءا في المائـة من الثانية.

وحل روديشا خلف ثلاثة من مواطنيه هم بطل العالم للشباب كيبييغون بيت (1.44.70 د) وروبرت بيووت (1.45.15 د) وفيرغوسون تشيرويوت (1.45.17 د).

وسعيا لزيادة جاذبية هذه المسابقة، عمد الاتحاد الدولي الى تغيير صيغتها هذا الموسم بحيث تخصص المراحل الـ 12 الاولى منها والمسماة «الدوري الماسي» لجمع النقاط المؤهلة الى النهائي المزمع اقامته على مرحلتين في لقاءي زيوريخ في 24 أغسطس، وبروكسل في الاول من سبتمبر حيث تعاد عدادات النقاط الى الصفر.

وخلافا لما درجت عليه العادة، سينال المتسابقون الثمانية الاوائل من الجنسين نقاطا بدلا من الثلاثة الاوائل في السنوات الماضية بدءا من 8 نقاط للاول بخط تنازلي حتى نقطة واحدة للثامن.

ويتعين على المتنافسين في 16 سباقا ومسابقة للرجال ومثلها للسيدات الفوز في النهائي كي يتوجوا ابطالا للدوري الماسي.

وأكد بطل الوثب العالي القطري معتز برشم تفوقه على جميع المنافسين واحرز المركز الاول مرة ثانية بعد تتويجه في الدوحة الاسبوع الماضي، بعدما ارتفع الى 2.33 م متخلفا بفارق 3 سنتميترات عن رقمه في المرحلة الاولى.

وتقدم برشم على الصيني يو وانغ (2.30 م) والاوكراني اندري بروتسنكو (2.27 م)، فيما تراجع السوري مجد الدين غزال من المركز الرابع في الدوحة (2.29 م) الى التاسع (2.20 م).

ولدى السيدات، وعلى غرار برشم، احرزت الجامايكية ايلين طومسون، بطلة اولمبياد ريو، المركز الاول في سباق 100 م بزمن 10 ثوان و78 جزءا في المائـة من الثانية، متقدمة على الاميركية توري بويي (11.04 ث) والعاجية ماري-جوزيه تالو (11.07 ث).

وكانت طومسون توجت بطلة لسباق 200 م في الدوحة.

واكتفت الجامايكية المخضرمة فيرونيكا كامبل براون (34 عاما) بالمركز السادس بزمن 11 ثانية و23 جزءا في المائـة من الثانية.

وفي سباق 1500 م للسيدات، اكتفت المغربيتان رباب العرافي ومليكة عكاوي بالمركزين الرابع (4.04.94 د) والخامس (4.05.83 د) خلف الكينية فايث كيبييغون (3.59.22 د) والاثيوبيتين دوايت سييوم (4.00.52 د) وبيسو سادو (4.03.10 د).