صراع مشتعل بين دورتموند وهوفنهايم على الثالث «الأوروبي» وهبوط اينغولشتات

فيورنتينا يقضي على آمال لاتسيو «الأوروبية»



تستمر المنافسة المثيرة بين الغريمين التقليديين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد شريكه في الصدارة، وذلك في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، عندما يحل الأول ضيفا على باس بالماس، ويستضيف الثاني اشبيلية في اختبار صعب.



وتبدو مهمة الفريق الكاتالوني أسهل من النادي الملكي، كون الأول سيواجه فريقا ليس لديه ما ينافس عليه بعد ضمان بقائه في الليغا وابتعاده عن مقاعد المسابقتين القاريتين، في حين ان الملكي سيستقبل الفريق الاندلسي الذي لا يزال يأمل في حجز بطاقة التأهل المباشر الى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 84 نقطة ويتفوق بفارق المواجهتين المباشرتين على ريال مدريد لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة امام سلتا فيغو سيخوضها الاربعاء المقبل، وبالتالي فإن مصير اللقب بين يديه حيث يحتاج الى فوزين وتعادل في المباريات الثلاث المتبقية له.



ويحل اتلتيكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في سعيه الى ضمان المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا التي ودعها الاربعاء على يد جاره اللدود وعقدته قاريا ريال مدريد.



إيطاليا



نجح فريق فيورنتينا في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو إلى الفوز 3 ـ 2 أمس.



وفقد لاتسيو بذلك أي فرصة له في إنهاء الموسم في المركز الثالث لتنتهي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وتوقف رصيد لاتسيو عند 70 نقطة من 36 مباراة في المركز الرابع بفارق سبع نقاط خلف نابولي الذي يحتل المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للدور التمهيدي لدوري الأبطال.



هذا ويقف روما حائلا بين يوڤنتوس وفرصة حسم لقب الدوري الإيطالي عندما يستضيفه اليوم في المرحلة السادسة والثلاثين على الملعب الأولمبي بالعاصمة.



وتكتسب المواجهة أهمية بالغة بالنسبة الى الفريقين، لأن روما يتصارع مع نابولي على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال ولا يتقدم على الأخير سوى بفارق نقطة، بينما سيكون اليوفي في حاجة الى نقطة التعادل لحسم لقبه السادس على التوالي والتفرغ بعدها لنهائي مسابقتي الكأس ودوري الأبطال.



وعلى غرار يوڤنتوس، سيكون نابولي بحاجة الى نقطة فقط من زيارته الى تورينو لضمان على الأقل المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة التشامبيونزليغ.



بطولة ألمانيا



اشتعل الصراع على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم، فيما حقق بايرن ميونيخ المتوج باللقب فوزا استعراضيا على أرض وصيفه لايبزيغ 5 ـ 4، في المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني.



وتعادل دورتموند على ارض اوغسبورغ 1 ـ 1، فيما فاز هوفنهايم على مضيفه فيردر بريمن 5 ـ 3، فتساوى الفريقان مع 61 نقطة مع فارق الأهداف لمصلحة دورتموند (+31 ما قبل +27).



ويتأهل أول ثلاثة فرق مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا والرابع إلى الدور الفاصل، فيما يبلغ صاحبا المركز الخامس الدوري الأوروبي والسادس الدور التمهيدي الثالث.



وفي مباراة بالغة التشويق على ملعب «ريد بول ارينا لايبزيغ» وأمام 42558 متفرجا، قلب بايرن ميونيخ المتوج بلقبه الخامس على التوالي تأخره أمام مضيفه لايبزيغ الصاعد من الدرجة الثانية 2 ـ 4 إلى فوز 5 ـ 4.



هبوط اينغولشتات



وتأكد هبوط اينغولشتات إلى الدرجة الثانية بعد تعادله على أرض فرايبورغ 1 ـ 1.



ورفع اينغولشتات رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق 6 نقاط عن اوغسبورغ وفولفسبورغ الخامس عشر والذي تعادل مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع 1 ـ 1.



وتخطى هرتا برلين مضيفه دارمشتات الهابط 1 ـ 0، ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن فرايبورغ.



واصبح هامبورغ السادس عشر قريبا من خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية بعد تعادله القاتل على ارض شالكه العاشر 1 ـ 1.



ورفع هامبورغ رصيده الى 35 نقطة مقابل 37 لكل من اوغسبورغ وفولفسبورغ.



وستكون مباراة هامبورغ وفولفسبورغ المقبلة حاسمة في تحديد المركز السادس عشر.



ترتيب فرق الصدارة:



1 ـ بايرن ميونيخ 79 نقطة من 33 مباراة (أحرز اللقب)

2 ـ لايبزيغ 66 من 33

3 ـ بوروسيا دورتموند 61 من 33

4 ـ هوفنهايم 61 من 33

5 ـ هرتا برلين 49 من 33



فرنسا



يسعى موناكو الى التتويج المبكر عندما يستضيف ليل اليوم في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي شرط تعثر مطارده المباشر باريس سان جرمان بطل الأعوام الأربعة الأخيرة امام مضيفه سانت اتيان.



ويتصدر موناكو الترتيب برصيد 86 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن سان جرمان مع مباراة مؤجلة لفريق الامارة الجنوبية، وفي حال تحقيقه نتيجة افضل من مطارده سيتوج باللقب، والا عليه انتظار المباراة المؤجلة مع سانت اتيان الاربعاء المقبل.