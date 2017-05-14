تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا للمباراة النهائية لدورة مدريد الدولية، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب 6-2 و6-4 في 1:38 ساعة.

وهذا الفوز الـ 24 لنادال على ديوكوفيتش في 50 لقاء بينهما، والاول للمايوركي منذ فوزه على منافسه في نهائي رولان غاروس 2014. وارتكب نادال ثلاثة اخطاء مباشرة فقط، في مقابل 11 خطأ لديوكوفيتش. وشهد المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني من مقصورة الضيوف الكبار.

ويسعى نادال المتوج بلقبي دورتي مونتي كارلو الفرنسية وبرشلونة الإسبانية للمرة العاشرة في الأسابيع الأخيرة، الى لقب دورة مدريد للمرة الخامسة بعد أعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علما انه حل وصيفا اعوام 2009 و2011 و2015. وقد حقق نادال فوزه الخامس عشر تواليا على الملاعب الترابية دون خسارة هذا الموسم. وهو مرشح بقوة للقبه العاشر في بطولة فرنسا على ملاعب رولان غاروس، والتي تقام بين 28 الجاري و11 يونيو المقبل. وقد يواجه منافسة فيها من غريمه التقليدي السويسري روجيه فيديرر الغائب بداعي الراحة، في حين يبدو المصنف أول البريطاني اندي موراي بعيدا من مستواه المعهود.

ويخوض نادال مباراته النهائية السابعة في 2017.