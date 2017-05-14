ألغى الحكم ركلة جزاء للجزائري رياض محرز ففاز مان سيتي على ضيفه ليستر سيتي 2 ـ 1، وقطع شوطا كبيرا نحو حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

على ملعب «الاتحاد» وأمام 54407 متفرجين، سجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، كان أولها للاعب الوسط الاسباني دافيد سيلفا وحامت حوله شبهات بالتسلل على رحيم سترلينغ الذي حاول الاستفادة من الكرة (29).

وتعرض الألماني لوروا سانيه لعرقلة داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها البرازيلي الواعد غابريال جيزوس (36).

بيد ان الياباني شينجي اوكازاكي قلص الفارق بهدف رائع من كرة طائرة سكنت شباك الحارس الارجنتيني ويلي كاباييرو، مسجلا هدفه الاول منذ ديسمبر (42).

لكن اغرب لقطة في المباراة، كانت عندما انزلق محرز وهو يهم بتسديد ركلة الجزاء، اذ ارتطمت بقدمه اليمنى قبل ان يسددها باليسرى، فألغاها الحكم برغم دخولها المرمى (77).

وتنص قوانين اللعبة على انه لا يمكن لمسدد ركلة الجزاء لمس الكرة مرة ثانية، قبل أن ترتد من لاعب آخر، ما دفع الحكم روبرت مادلي الى إلغاء الهدف.

نتيجة لذلك، تسلق سيتي الترتيب واصبح ثالثا مع 72 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يحل اليوم على وست هام يونايتد ولعب مباراة أكثر.

وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة الى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يخوض الرابع ملحقا تأهيليا. كما ان لبطولة انجلترا ثلاثة مقاعد في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وحافظ ارسنال الخامس على آماله بالمنافسة على مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ارض ستوك سيتي الثالث عشر 4 ـ 1. وهذا الفوز الخامس في آخر 6 مباريات لفريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر.

ورفع أرسنال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس.

سجل لارسنال الفرنسي اوليفييه جيرو (42 و80) والألماني مسعود اوزيل (55) والتشيلي اليكسيس سانشيس (76)، ولستوك بيتر كراوتش (67).

وهذه أول مرة يسجل 4 أهداف او اكثر في 5 مباريات خارج ارضه في موسم واحد منذ 1936 ـ 1937.

وعاد سوانزي سيتي السابع عشر بالنقاط من ارض سندرلاند الهابط 2 ـ 0.

ورفع سوانزي رصيده الى 38 نقطة من 37 مباراة، بفارق 4 نقاط عن هال سيتي الثامن عشر (34 نقطة).

وسيضمن سوانزي بقاءه اليوم بحال خسارة هال سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس السادس عشر (38 نقطة).

وتهبط الأندية الثلاثة الأخيرة الى الدرجة الأولى (بموازاة الثانية).

وخسر ميدلزبره وصيف القاع والهابط (28 نقطة) أمام ضيفه ساوثمبتون التاسع 1 ـ 2.