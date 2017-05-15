فرض فريق «لكزس جازو للسباقات» هيمنته على المراكز الستة الأولى خلال الجولة الافتتاحية ضمن سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي» للعام 2017 في فئة جي تي 500، مقدما أداء مبهرا على حلبة أوكاياما الدولية.

وقد فازت بالمركز الأول في السباق الافتتاحي لهذا الموسم مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز» والتي يقودها ريو هيراكاوا ونيك كاسيدي، في حين أحرزت المركز الثاني مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 6 لفريق «واكوز 4CR»، وحلت في المركز الثالث مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 1 لفريق «دينسو كوبيلكو سارد».

وواصلت مركبات لكزس «LC500» سيطرتها على المراكز المتقدمة في السباق، إذ جاءت في المركز الرابع المركبة رقم 38 لفريق «زينت سيرومو»، وحلت في المركز الخامس المركبة رقم 36 لفريق «إيه يو تومز»، في حين حصدت المركز السادس المركبة رقم 19 لفريق «ويدز سبورت أدفان».

وقد بدأ السباق متأخرا بعد أن واجهت مركبتان من الفرق المنافسة مشاكل ميكانيكية أثناء دورة الإحماء التي تقام قبل السباق، ما دفع المنظمين إلى إيقافه من خلال رفع العلم الأحمر. وعندما عادت المركبات إلى الاصطفاف مجددا وفقا لترتيب الانطلاق، واجهت مركبة منافسة أخرى مشاكل ميكانيكية أيضا.

وبسبب التأخير الذي حصل وانطلاق السباق حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر، قرر المنظمون تقليل مسافة السباق دورة واحدة، لتتنافس الفرق على 81 دورة. وتصدرت السباق منذ انطلاقه مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 6 لفريق «واكوز 4CR»، تليها بفارق بسيط مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز». وبعد فترة وجيزة من عمر السباق، وعند المنعطف الحاد في الدورة الثانية، اتخذ السائق نيك كاسيدي، الذي كان يقود المركبة رقم 37، خطوة حاسمة أثناء الدوران عند المنعطف مكنته من انتزاع مركز الصدارة. ومنذ تلك اللحظة، واصل كاسيدي تقدمه محافظا على المركز الأول حتى الدورة السادسة، إلى حين مواجهة إحدى مركبات الفرق المنافسة مشاكل ميكانيكية مرة أخرى أدت إلى توقف السباق بشكل مؤقت.

وبعد انطلاق السباق مرة أخرى، واصلت مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز» احتلالها مركز الصدارة، تليها بفارق بسيط مركبات لكزس «LC500» الأخرى، التي احتلت أيضا مراكز متقدمة طيلة فترة السباق. وعند الدورة الـ 30 تقريبا، بدأت الفرق بالتوجه إلى نقاط التوقف للصيانة. وما إن أنهت جميع المركبات من فئة جي تي 500 دخولها نقاط التوقف للصيانة وعادت إلى السباق مجددا، حتى احتدمت المنافسة بين مركبات «LC500» مرة أخرى، مع تنافس المركبة رقم 36 لفريق «إيه يو تومز» والمركبة رقم 6 لفريق «واكوز 4CR» على المركز الثاني.

ونتيجة لتقلص الفارق الزمني بين المركبات المتنافسة إلى أجزاء قليلة، احتدمت المنافسة أكثر بين المركبات سعيا منها لتحقيق المركز الأول. وعلى الرغم من منافستها الشديدة مع مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 6 لفريق «واكوز 4CR» في المراحل النهائية من عمر السباق، حافظت مركبة لكزس «LC500» التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز»، بقيادة السائق هيراكاوا، على مركز الصدارة إلى أن قطعت خط النهاية وحققت الفوز الثمين.

وقال الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تاكايوكي يوشيتسوغو، «نحن فخورون للغاية لتمكن فرقنا من الفوز بالسباق والهيمنة على منصة التتويج مع تحقيقها المراكز الستة الأولى. وقد شهدت المراحل الأخيرة من السباق الكثير من الحماس والتشويق، مع احتدام المنافسة بين مركبات «LC500» على المراكز الأولى. هذا وتعد النتائج التي حققناها في هذا السباق إنجازا بارزا لمركبات «LC500» في الجولة الافتتاحية لسلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 500»، فيما ستشكل المعطيات والتقارير التي نجمعها على حلبة السباق تجربة تعليمية قيمة بالنسبة لنا من شأنها أن تساعدنا على إنتاج أفضل مركبات على الإطلاق».

وأضاف يوشيتسوغو: «أود أن أهنئ السائقين وجميع أفراد فرقهم على المجهود الكبير الذي بذلوه والأداء الممتاز الذي قدمته مركباتنا. لقد كان دعم المشجعين أحد العوامل المحفزة وراء نجاحاتنا في رياضة سباق السيارات، وعليه أود أن أشكرهم جميعا على إلهامنا وتشجيعنا من أجل تحقيق أفضل النتائج».

ملاحظات السباق

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 37 لفريق «كيبر تومز» (السائقان ريو هيراكاوا ونيك كاسيدي)

٭ المركز: الأول (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و20 ثانية و291 جزءا من الثانية

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 6 لفريق «واكوز 4CR» (السائقان كازويا أوشيما وأندريا كالداريللي)

٭ المركز: الثاني (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و19 ثانية و784 جزءا من الثانية

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 1 لفريق «دينسو كوبيلكو سارد» (السائقان هايكي كوفالاينن وكوهي هيراتي)

٭ المركز: الثالث (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و20 ثانية و608 أجزاء من الثانية

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 38 لفريق «زينت سيرومو» (السائقان يوجي تاتشيكاوا وهيرواكي إيشيورا)

٭ المركز: الرابع (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و20 ثانية و222 جزءا من الثانية

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 36 لفريق «إيه يو تومز» (السائقان كازوكي ناكاجيما وجيمس روسيتر)

٭ المركز: الخامس (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و20 ثانية 455 جزءا من الثانية

٭ مركبة لكزس «LC500» رقم 19 لفريق «ويدز سبورت أدفان» (السائقان يوهي سيكيغوتشي ويوجي كونيموتو)

٭ المركز: السادس (81 دورة)

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و20 ثانية 601 جزءا من الثانية.