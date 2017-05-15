يقول انطونيو كونتي مدرب تشلسي المتوج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يريد البقاء في ستامفورد بريدج وتعزيز وتطوير تشكيلة الفريق استعدادا للموسم المقبل بعد فوزه باللقب في موسمه الأول مع النادي اللندني.



وبينما تقول تقارير إعلامية محلية إن انترناسيونالي الايطالي يسعى للتعاقد مع مدرب ايطاليا ويوفنتوس السابق يؤكد كونتي أن تشكيلة تشلسي يمكن أن تقدم الكثير بعد أن بدأت تتكيف مع خططه وأساليبه الفنية. وردا على سؤال عن مستقبله قال كونتي للصحافيين: «نعم (سأبقى). وعلينا تحسين أدائنا في الموسم المقبل. لابد من تحسين أدائنا في الموسم المقبل والوصول لأفضل الحلول لتحقيق التحسن. نعمل معا منذ تسعة أشهر فقط».