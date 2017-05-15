أعلن نادي مان سيتي الإنجليزي أن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم.

وينتهي عقد زاباليتا (32 عاما) مع سيتي في نهاية الموسم الجاري، وقد أخبر اللاعب ناديه أنه يبحث عن «آفاق جديدة».

وانضم زاباليتا مدافع المنتخب الأرجنتيني، إلى سيتي في 2008 قادما من اسبانيول.

وفاز زاباليتا مع سيتي بستة ألقاب من بينها لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم ينجح في الفوز بأي لقب قاري.

وكتب سيتي عبر موقعه الرسمي «بابلو أحد اللاعبين المفضلين للجمــاهير، إنه يشتهــر بحماســه وبحبه وإصراره».