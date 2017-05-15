لم يعط التغيير الذي أجرته الإدارة الصينية لنادي انتر ميلان، بإقالة المدرب ستيفانو بيولي، الأثر المرتجى منه، إذ واصل الفريق معاناته بسقوطه على أرضه أمام ساسوولو 1-2 أمس في المرحلة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

وغابت الانتصارات عن انتر ميلان لثماني مراحل متتالية، وتحديدا منذ 12 مارس الماضي حين اكتسح اتالانتا القوي 7-1.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها انتر في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية منذ عام 1982.

ويدين ساسوولو بفوزه الثاني تواليا في معقل انتر وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة على التوالي، الى بييترو ايميليو الذي سجل الهدفين (36 و50)، فيما كان البديل ايدير صاحب الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (70) الذين تعقدت مهمتهم في الصراع على المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.

وتجمد رصيد انتر الذي فشل في تحقيق الفوز على أرضه في اربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ ابريل 2015، عند 56 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط عن فيورنتينا السابع الذي فاز اول من امس على لاتسيو 3-2، واربع خلف جاره اللدود ميلان الذي يحتل المركز السادس الأخير المؤهل الى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.

ويتأهل الى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية صاحبا المركزين الرابع والخامس وبطل مسابقة الكأس، وبما ان نهائي الكأس يجمع الأربعاء المقبل بين يوفنتوس المتصدر والذي يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، ولاتسيو الذي ضمن مشاركته في «يوروبا ليغ» كرابع أو خامس الترتيب (رابعا حاليا)، فسيحصل صاحب المركز السادس على بطاقة الكأس.

وأنعش فيورنتينا آماله بالتأهل الى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بفوزه الثمين على ضيفه لاتسيو 3-0. ورفع فيورنتينا رصيده الى 59 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 70 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل ميلان السادس على ارض مضيفه اتالانتا الخامس 1-1. ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة، وأتالانتا إلى 66 نقطة في المركز الخامس.