ودع توتنهام ملعب «وايت هارت لين» بأفضل طريقة عندما تغلب على ضيفه مان يونايتد (2-1) في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وأحرز هدفي السبيرز ڤيكتور وانياما بالدقيقة (6) وهاري كين في الدقيقة (48)، فيما سجل واين روني هدف «المان» الوحيد في الدقيقة (71).



ورفع توتنهام رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن تشلسي الذي حسم اللقب بفوزه مساء الجمعة على وست بروميتش ألبيون (1-0).



أما مان يونايتد فتجمد رصيده عند 65 نقطة ليفقد أمل المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عن طريق الدوري المحلي.



وسيركز اليونايتد على الفوز بالدوري الأوروبي حيث سيواجه أياكس أمستردام الهولندي بالنهائي بستوكهولم 24 مايو الجاري من أجل ضمان المشاركة المباشرة في دور المجموعات بدوري الأبطال.



بدوره، استعاد ليڤربول المركز الثالث بفضل فوزه الكاسح على مضيفه ويستهام يونايتد 4-0. بينما هبط فريق هال سيتي رسميا لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته القاسية أمام مضيفه كريستال بالاس 4-0.



وعاد ليڤربول إلى المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للعب بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه برباعية على ملعب وست هام.وتقمص المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 57 و61 بعد أن افتتح دانييل ستوريدج التسجيل في الدقيقة 35.



وتكفل المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجي بتسجيل الهدف الرابع لليڤربول في الدقيقة 76.



الفوز رفع رصيد ليڤربول إلى 73 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة على مان سيتي، علما ان الأخير يمتلك مباراة أقل.



وتوقف رصيد ويستهام عند 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني عشر. وسيضمن ليڤربول حسابيا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال فوزه على ميدلزبره في الجولة الأخيرة. بغض النظر عن نتيجة منافسيه.



بالاس يسقط هال إلى الدرجة الأولى



وعاد هال سيتي لدوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد من الصعود للدوري الممتاز، حيث انضم إلى سندرلاند وميدلزبره في رحلة الهبوط بعد خسارته 4-0 أمام كريستال بالاس.



ويحتل هال سيتي المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن المركز السابع عشر الذي يحتله سوانزي سيتي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.



ورفع هذا الفوز رصيد كريستال بالاس إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.