توج فيينورد روتردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1999 والخامسة عشرة في تاريخه بفوزه على ضيفه هيراكليس الميلو 3 ـ 1 في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة بفضل ثلاثية «هاتريك» لمهاجمه المخضرم ديرك كاوت.

وكان فوز فريق المدرب جيوفاني فان بروكهورست ثمينا في حسم اللقب، اذ أتاح له انهاء الموسم بفارق نقطة فقط عن اياكس امستردام الذي فاز أيضا على فيليم تيلبورغ بالنتيجة نفسها.

وسجل كاوت (36 عاما) الأهداف الثلاثة في الدقائق 1 و12 و84 من ركلة جزاء، بينما كان هدف هيراكليس لبريتر فان اويين (89).

ورفع فيينورد رصيده الى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطة فقط عن اياكس امستردام الفائز على مضيفه فيليم تيلبورغ 3 ـ 1.