تفوق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون على منافسه في فيراري الألماني سيباستيان فيتل أمس في سباق الجائزة الكبرى لإسبانيا، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد منافسة شرسة بينهما وتبادل للصدارة أكثر من مرة.

وحقق هاميلتون الفوز الخامس والخمسين في مسيرته، علما انه انطلق من المركز الأول للمرة الـ 64. وتمكن هاميلتون من تقليص الفارق في صدارة ترتيب السائقين مع فيتل الى ست نقاط فقط (104 نقاط لفيتل مقابل 98 لهاميلتون).

وقطع هاميلتون مسافة السباق البالغة 307 كلم في ساعة و35 دقيقة و56 ثانية و497% من الثانية، متقدما على فيتل بفارق 4، 9 ثوان، وريكياردو بفارق 1:15.820 ثانية.

وحل ثنائي فريق فورس انديا، المكسيكي سيرخيو بيريز والفرنسي استيبان أوكون، في المركزين الرابع والخامس على التوالي.