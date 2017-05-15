أكد الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا أنه لا يقهر على الملاعب الترابية بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الثامن 7 ـ 6 (10 ـ 8) و6 ـ 4 في المباراة النهائية لدورة مدريد الدولية، ثالثة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة التنس.

والفوز هو الخامس عشر من أصل 15 مباراة خاضها الإسباني على الملاعب الترابية هذا الموسم، رافعا رصيده في مدريد الى 5 ألقاب بعدما سبق له التتويج باللقب أعوام 2005 و2010 و2013 و2014 (حل وصيفا أيضا اعوام 2009 و2011 و2015).

ولم يكن فوز الإسباني سهلا على الإطلاق، إذ كان تييم منافسا شرسا لاسيما في المجموعة الأولى التي امتدت لساعة و20 دقيقة قبل أن يحسمها نادال بشوط فاصل 10 ـ 8.

وعلى غرار المجموعة الأولى، عانى نادال لحسم الثانية وإن كان بدرجة أقل، وكان فوزه مرة واحدة على ارسال منافسه كافيا للتقدم 5 ـ 2 ثم حسم المجموعة على ارساله 6 ـ 4 والمباراة في ساعتين و18 دقيقة، رغم أن النمساوي حصل على فرصتين لإدراك التعادل 5 ـ 5 على ارسال ابن مايوركا لكن الأخير تدارك الموقف.

وعادل نادال الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الماسترز بعد أن رفع رصيده الى 30 لقبا، ليصبح على المسافة ذاتها من الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تنازل عن اللقب بخسارته في نصف النهائي أمام منافسه الإسباني الذي يحتل المركز الأول حتى الآن في السباق الى بطولة الماسترز التي تجمع في نهاية الموسم أفضل ثمانية لاعبين خلال العام. وأضاف نادال (30 عاما) لقب مدريد الى تتويجه هذا الموسم بطلا لدورتي مونتي كارلو الفرنسية للماسترز وبرشلونة الاسبانية للمرة العاشرة في مسيرته، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب بطولة رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام للمرة العاشرة ايضا والأولى منذ 2014 حين توج بلقبه الكبير الثالث عشر والأخير في مسيرته.

ورفع اللاعب الإسباني رصيده بالمجمل الى 72 لقبا من 107 مباريات نهائية.