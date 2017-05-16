واصل ريال مدريد زحفه نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 بفوزه الكبير على ضيفه اشبيلية 4-1، لكن الحسم قد تأجل الى اليوم الأخير بعد فوز غريمه التقليدي برشلونة على مضيفه لاس بالماس بالنتيجة ذاتها في ختام المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وعزز ريال مدريد رصيده بـ87 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة، لكن النادي الملكي يملك مباراة مؤجلة ضد مضيفه سلتا فيغو سيخوضها الاربعاء المقبل وستمنحه فرصة الانفراد بالصدارة قبل المرحلة الاخيرة الحاسمة التي يحل فيها ضيفا على ملقة، فيما يلعب برشلونة مع ضيفه ايبار. ويحتاج ريال مدريد الى 4 نقاط في مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري ابطال اوروبا) وذلك للمرة الاولى منذ عام 195.

ريال يحقق الأهم

على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة، حقق ريال مدريد الاهم بفوزه الكبير على ضيفه اشبيلية 4-1 وثأر لخسارته امام الفريق الاندلسي ذهابا عندما اوقف الاخير سلسلة المباريات المتتالية لنادي العاصمة دون هزيمة عند 40 مباراة في يناير الماضي. ومنح ناتشو فرنانديز التقدم لريال مدريد (10). وأضاف رونالدو الهدف الثاني (23). وقلص يوفيتيتش الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية (49). وطمأن رونالدو جماهير النادي الملكي بهدف رائع (78). وختم كروس المهرجان بالهدف الرابع (83).

هاتريك نيمار

وقاد المهاجم الدولي البرازيلي نيمار برشلونة الى فوز عريض على مضيفه لاس بالماس 4-1 بتسجيله هاتريك في الدقائق 25 و67 و71 رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم، فيما سجل الدولي الاوروغوياني لويس سواريز هدفا في الدقيقة 27. وهو الهدف الـ28 لسواريز هذا الموسم.

وسجل بدرو بيغاس هدف الشرف لاصحاب الارض في الدقيقة 63.

وضمن اتلتيكو مدريد المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا بتعادله مع ضيفه ريال بيتيس 1-1. واحتدم الصراع على بطاقتي الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» بين فياريال واتلتيك بلباو وريال سوسييداد اثر تعادل الاول امام ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 0-0، والثاني مع ضيفه ليغانيس 1-1، والثالث مع ضيفه ملقة 2-2. ورفع فياريال رصيده الى 64 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة امام اتلتيك بلباو وريال سوسييداد.

وابقى خيخون على اماله في البقاء بفوزه الثمين على مضيفه ايبار 1-0.

ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 87 نقطة من 37 مباراة

2- ريال مدريد 87 من 36

3- اتلتيكو مدريد 75 من 37

4- اشبيلية 69 من 37

5- فياريال 64 من 37