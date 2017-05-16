واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة خلال مباراة فريقه التي فاز بها على ضيفه اشبيلية 4-1.

وسجل رونالدو هدفين من الأهداف الأربعة.

وبذلك رفع رونالدو رصيده من الأهداف في مرمى الفريق الأندلسي إلى 25 هدفا، علما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا.

وتجاوز رونالدو 400 هدف (401 هدف) في مسيرته مع ريال مدريد في كل المسابقات، منذ انتقاله إليه في صيف عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية.

وتتوزع أهداف رونالدو بين 218 هدفا بملعب سانتياغو برنابيو في 196 مباراة، و174 هدفا في 187 مباراة خارج معقل الفريق الملكي، إلى جانب 8 أهداف في 8 مباريات بملاعب محايدة، كما أحرز 42 هاتريك.

وبحسب إحصائية لشبكة «سكاي سبورتس» فإن الهدف الأول لرونالدو مع الفريق الملكي، كان في شباك ديبورتيفو لاكورونيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2 في أغسطس 2009، مشيرة إلى أن أهداف رونالدو هزت شباك 60 منافسا لريال مدريد، محليا وقاريا وعالميا، فيما يتصدر إشبيلية قائمة الضحايا باستقبال شباكه 25 هدفا في 17 مباراة، يليه أتلتيكو مدريد الذي تلقى 21 هدفا في 29 مباراة، ثم خيتافي بـ 20 هدفا في 12 مباراة.

وأشارت الشبكة أيضا إلى أن موسم 2014/2015 شهد المعدل التهديفي الأعلى لرونالدو، حيث وقع الدون في هذا الموسم على 61 هدفا في 54 مباراة.

من جهته خرج الفريق الملكي من المباراة برقم قياسي جديد، حيث حطم الميرينغي رقم بايرن ميونيخ الألماني في التسجيل في المباريات المتتالية، وبات أول فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يسجل أهدافا في 62 مباراة متتالية في كل البطولات.