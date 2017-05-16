موناكو يضمن اللقب نظرياً وكافاني يقترب من الهداف

رفض روما أن يعود يوفنتوس من العاصمة وهو متوج باللقب فأسقطه بالفوز عليه 3-1 اول من امس في المرحلة السادسة والثلاثين على الملعب الأولمبي.

واكتسبت المواجهة أهمية بالغة بالنسبة الى الفريقين، لأن روما يتصارع مع نابولي على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، بينما كان يوفنتوس في حاجة الى نقطة التعادل من أجل حسم لقبه السادس على التوالي والتفرغ بعدها لنهائي مسابقتي الكأس ودوري الأبطال.

وتأجل حسم اللقب بالنسبة ليوفنتوس الى المرحلة المقبلة قبل الأخيرة حيث يلتقي كروتوني على أرضه الأحد المقبل، لكن عليه اولا زيارة الملعب الأولمبي مجددا الأربعاء لمحاولة الفوز مرة أخرى بلقب مسابقة الكأس المحلية حيث سيتواجه مع قطب العاصمة الآخر لاتسيو الذي أقصى جاره في نصف نهائي المسابقة.

أما بالنسبة لروما الذي ألحق بيوفنتوس هزيمته الخامسة هذا الموسم وحرمه من العودة الى سكة الانتصارات (تعادل في المرحلتين السابقتين مع اتالانتا وجاره تورينو)، فحافظ على المركز الثاني الذي انتزعه منه نابولي موقتا بفوزه الكاسح على مضيفه تورينو 5-0.

افتتح ليمينا التسجيل ليوفنتوس (21)، ورد روما كان سريعا، إذ أدرك التعادل في الدقيقة 25 بهدف القائد دانييلي دي روسي، وأضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني لروما (56) واختتم البلجيكي راديا ناينغولان الأهداف (65).

ترتيب فرق الصدارة

1 ـ يوفنتوس 85 نقطة من 36 مباراة

2 ـ روما 81 من 36

3 ـ نابولي 80 من 36

4 ـ لاتسيو 70 من 36

5 ـ أتالانتا 66 من 36

فرنسا

ضمن موناكو نظريا لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الاولى منذ العام 2000 والثامنة في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه ليل 4-0 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الفرنسي.

وعزز موناكو موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة بفارق 3 نقاط امام مطارده المباشر حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة باريس سان جرمان الذي سحق مضيفه سانت اتيان بخماسية نظيفة.

ويملك موناكو مباراة مؤجلة امام سانت اتيان سيخوضها الاربعاء المقبل ويكفيه التعادل لضمان اللقب رسميا، قبل ان يحل ضيفا على رين في المرحلة الاخيرة السبت المقبل، علما ان خسارة المباراتين الاخيرتين لن تحرمه اللقب لأنه يتفوق بفارق كبير من الاهداف عن فريق العاصمة (+73 مقابل +56).

وعزز كافاني موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه. وسقط نيس امام ضيفه انجيه 0-2. وحجز ليون البطاقة الاولى المؤهلة الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل بعدما ضمن انهاء الموسم في المركز الرابع بفوزه على مضيفه مونبلييه 3-1. وفشل بوردو في استعادة المركز الخامس من ضيفه مرسيليا بتعادله معه 1-1.

ترتيب فرق الصدارة

1 ـ موناكو 89 نقطة من 36 مباراة

2 ـ باريس سان جرمان 86 من 37

3 ـ نيس 77 من 37

4 ـ ليون 66 من 37

5 ـ مرسيليا 59 من 37

انجلترا

يخوض مان سيتي وأرسنال مواجهتين سهلتين اليوم في مباراتين مؤجلتين من المرحلة 34 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

على ملعب «الاتحاد» يستضيف مان سيتي ضيفه وست بروميتش ألبيون و«عينه» على المركز الثالث الذي يحتله ليفربول، ويمتلك مان سيتي 72 نقطة خلف الليفر بنقطة وحيدة.

أما أرسنال (الخامس 69 نقطة) فيحل عليه سندرلاند ضيفا على ملعب «الإمارات». وكان سندرلاند قد هبط رسميا إلى الدرجة الأولى وهو ما يجعل نقاط المباراة في متناول المدفعجية، على أمل تعثر مان سيتي أو ليفربول ليقفز للمركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.