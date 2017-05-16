كشف جوسيب فيفيس الناطق الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عن أن المهاجم وهداف الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد وافق على تمديد عقده مع النادي لما بعد شهر يونيو من عام 2018، مشيرا الى أن التوقيع سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن إقامة مراسم التوقيع هي مسألة وقت فقط، نظرا لارتباط الفريق برزنامة استحقاقات قوية تحتم عليه التركيز عليها في ما تبقى من منافسات الموسم.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ميسي وافق على الاستمرار مع فريق برشلونة بعدما قبل بالعرض المالي الذي تضمنه العقد الجديد، والذي يحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 485 ألف جنيه إسترليني دون ضرائب أي أكثر من نحو مليونين باوند شهريا.