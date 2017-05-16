كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية نقلا عن وثائق مسربة من موقع «فوتبول ليكس» أن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان المدير قد حصل على مكافأة تقدر بـ 13 مليون يورو نظير قيادته للفريق «الملكي» للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا العام المنصرم عندما تغلب على مواطنه وجاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في نهائي «السان سيرو» بمدينة ميلانو.

وبحسب تلك الوثائق المسربة، فإن العقد الذي أمضاه زيدان لتدريب الريال في شهر يناير من عام 2016، قد تضمن تقاضيه راتبا سنويا يعادل 5 ملايين ونصف المليون يورو لموسمين إضافيين (2016-2017) و(2017 -2018)، كما تخلل العقد بندا يقضي بمضاعفة هذا الراتب في حال نجح الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصول زيدان على ميزة مالية تماثل بقية لاعبي الفريق تقدر بمليون ونصف المليون يورو لقاء الصعود لمنصة «صاحبة الأذنين».