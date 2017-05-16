نفى مهاجم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم ايزيكييل لافيتزي اي نية للعنصرية واعتذر عن طريق ناديه هيبي تشاينا فورتشن بعدما نشر صورا له على مواقع التواصل يقلد فيها العينين المشدودتين للصينيين.

ووجد المهاجم السابق لباريس سان جرمان الفرنسي المنضم الى الفريق الصيني العام الماضي، نفسه وسط جدل كبير نهاية الاسبوع الماضي بسبب صور يبتسم فيها ويشد جفني عينيه بأصابعه.

وأوضح نادي الدرجة الاولى في الصين في بيانه انه «ناقش هذه المسألة مع اللاعب، وقد أكد لنا أنه لا نية بأي إساءة عنصرية في تصرفه، وانه يعتذر من القلب على الازعاج الذي يمكن ان تكون تسببت فيه حركته». وبحسب لافيتزي، فانه كان يهدف من خلال هذه الصور التي التقطت في حصة دعائية مطلع العام، الى «الترفيه» و«المزح».