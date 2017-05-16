شاهد المهاجم أدريان ستويان، فوز فريقه كروتوني 1-0 على أودينيزي، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من نافدة مستشفى أول من أمس.

ونقل اللاعب الروماني إلى مستشفى في بداية مايو الجاري، بعد إصابته بما وصفه النادي بأنه «فيروس»، دون منح أي تفاصيل أخرى.

ويقع مستشفى سان جيوفاني بالقرب من ستاد كروتوني، وشوهد اللاعب يتابع المباراة من نافذة.

وبدا أن كروتوني الصاعد هذا الموسم هو الأقرب للهبوط في مارس، لكنه فاز في 5 مباريات وتعادل مرتين في آخر سبع مباريات، ليحصل على فرصة كبيرة للبقاء في دوري الأضواء.

ورغم احتلاله المركز الـ 18، إلا أنه يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف إمبولي، ونقطتين عن جنوى، اللذين يقبعان فوق منطقة الهبوط مباشرة قبل جولتين على النهاية.